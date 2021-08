Μέσι - Ράμος: Η αγκαλιά και το πρώτο τετ-α-τετ ως συμπαίκτες στην Παρί (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε την πρώτη του μέρα στο προπονητικό κέντρο της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου και είχε την ευκαιρία να τα πει για πρώτη φορά με τον Σέρχιο Ράμος και να αγκαλιαστούν ως νέοι συμπαίκτες!

Ποιος θα... τους το 'λεγε; Ο Σέρχιο Ράμος χρησιμοποίησε αυτή ακριβώς τη φράση για να καλωσορίσει μέσω Instagram τον Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν και μια μέρα μετά, οι δύο πάλαι ποτέ «ορκισμένοι εχθροί» στα Clasico με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα συναντήθηκαν και αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους ως συμπαίκτες!

Ο Αργεντινός πέρασε την πρώτη του ημέρα στο προπονητικό κέντρο των Παριζιάνων, πηγαίνοντας, μάλιστα, νωρίτερα από όλους στην πρωινή προπόνηση για να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα και μέσα σε όλα τα νέα πρόσωπα που συνάντησε ήταν και το γνώριμο του Ισπανού στόπερ.

Οι δυο τους μίλησαν σε χαλαρό κλίμα και έδειξαν... σαν να μην είχαν παίξει ούτε μία από τις 44 συνολικά φορές αντίπαλοι στην 15ετή πορεία τους στα ισπανικά και διεθνή γήπεδα.

Δείτε το βίντεο με την πρώτη προπόνηση του Μέσι και το τετ-α-τετ με τον Σέρχιο Ράμος:

First steps and first training at the Ooredoo Center! #PSGxMESSI pic.twitter.com/iVDnjPstdV