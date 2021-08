Μέσι: Εκτόξευσε κατά 20 εκατομμύρια τους followers της Παρί! (pic)

Παροξυσμός στα social media για τον Λιονέλ Μέσι από τους Παριζιάνους αλλά και όσους... συμπαθήσουν λίγο παραπάνω πλέον την Παρί λόγω της τεράστιας μεταγραφής του Αργεντινού.

Από το βράδυ της Τρίτης, 10 Αυγούστου του 2021, ο Λιονέλ Μέσι ανήκει σε άλλη ομάδα, μακριά από την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα.

Δεν μπορούσε να συνεχίσει στη Βαρκελώνη κι έτσι συμφώνησε με τον Νασέρ Αλ – Κελαϊφί για να προστεθεί στην ήδη... καυτή μεσοεπιθετική γραμμή της Παρί Σεν Ζερμέν για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο Αργεντινός θρύλος έβαλε τη φανέλα της νέας του ομάδας, παρουσιάστηκε επίσημα από το κλαμπ, είναι πλέον ξανά συμπαίκτης με τον Νεϊμάρ, θα πλαισιώσει τους Σέρχιο Ράμος, Μπαπέ, Ντοναρούμα και τους υπόλοιπους, ενώ, εκτόξευσε και τον σύλλογο της πόλης του φωτός στα social media.

Είναι τρομερό πως στο Instagram η Παρί είχε 19,8 εκατομμύρια followers πριν από τον Μέσι και με τη μεταγραφή του Αργεντινού έφτασαν στους 40,2 εκατομμύρια οι διαδικτυακοί ακόλουθοι της ομάδας!

PSG followers before and after signing Messi.



20.2m followers in 24 hours. Leo Messi is bigger than the club. 😀 pic.twitter.com/u0DLlR0X4c