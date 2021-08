Κάρι για το «30» του Μέσι: «Έχει καλό γούστο» (pic)

O Στεφ Κάρι σχολίασε το Νο.30 που επέλεξε ο Λίο Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Είναι δύο θρύλοι στα αθλήματα τους και πλέον θα έχουν το ίδιο νούμερο. Ο Λίο Μέσι έχει προκαλέσει παροξυσμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μετά την μετακίνηση του στην Παρί Σεν Ζερμέν, εκεί όπου θα φορά το Νο.30 (το νούμερο που έπαιξε για πρώτη φορά και με τη Μπαρτσελόνα).

Ένας άλλος σταρ του αθλητισμού και του ΝΒΑ, ο Στεφ Κάρι που φορά και εκείνος το «30» δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το νέο νούμερο του Αργεντινού ηγέτη, αναφέροντας: «Ο Μέσι έχει καλό γούστο βλέπω. Καλή τύχη στην Παρί Σεν Ζερμέν». Μάλιστα το συνδύασε με δύο φωτογραφιες, τη μία τον Μέσι να κρατά τη φανέλα του στους Ουόριορς και την άλλη τον ίδιο να έχει φανέλα της Παρί με το όνομα του.

Tεράστιοι παίκτες που έχουν φέρει... επανάσταση σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο αντίστοιχα.

Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy 🙏🏽 pic.twitter.com/7Lj6S0tevb