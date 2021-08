Μέσι: Μόνιμα χαμογελαστός δίπλα σε Αλ - Κελαϊφί και Ποτσετίνο (vid)

Οι Νασέρ Αλ - Κελαϊφί και Μαουρίσιο Ποτσετίνο περίμεναν τον Λιονέλ Μέσι για το επίσημο σκέλος της υπογραφής του συμβολαίου στην Παρί, με τον Αργεντινό θρύλο να είναι μόνιμα χαμογελαστός και αισθάνεται οικειότητα με τον συμπατριώτη του προπονητή.

Ο Μέσι καταφέρνει να εκτοξεύσει τον αντίκτυπο της Παρί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την ιστορική μεταγραφή μετά το τέλος εποχής στη Μπαρτσελόνα έπειτα από 21 χρόνια.

Το βράδυ της Τρίτης υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον παριζιάνικο σύλλογο και φυσικά οι Αλ - Κελαϊφί και Ποτσετίνο ήταν παρόντες στο πλευρό του σε αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα.

Ο Μέσι λογικό ήταν να αισθάνεται οικειότητα με τον Ποτσετίνο και οι δυο τους συζητούσαν στη μητρική τους γλώσσα ώστε να αισθάνεται και πιο άνετα ο παίκτης σε αυτές τις πρώτες στιγμές ως μέλος της Παρί.

Another video of Leo Messi meeting members, president, sporting director and Pochettino #RoyalSports pic.twitter.com/2KQRnZO1w2