Μέσι: Τον περίμεναν στο Παρίσι και τελικά ήταν άκυρος ο συναγερμός (vids)

Μερικές ώρες μετά την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου και τα δάκρυα του Μέσι, ο κόσμος της Παρί τον περίμενε υπομονετικά και με ενθουσιασμό στο αεροδρόμιο της πόλης του φωτός, όμως, ο συναγερμός ήταν τελικά λανθασμένος...

Ο Λιονέλ Μέσι το μεσημέρι της Κυριακής δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου μετά την οριστικοποίηση της αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα έπειτα από 21 χρόνια.

Μπροστά σε συμπαίκτες, φίλους, συνεργάτες, ανθρώπους των «μπλαουγκράνα» και φυσικά την οικογένειά του, καταχειροκροτήθηκε και δεν σταματούσε να δακρύζει έχοντας καταλάβει πως ήρθε το τέλος εποχής.

Ο κόσμος της Παρί Σεν Ζερμέν λίγες ώρες αργότερα είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται κατά εκατοντάδες στο αεροδρόμιο της πόλης, ωστόσο, η Αστυνομία κατευθύνθηκε εκεί και ανέφερε πως δεν υπήρχε προγραμματισμένη άφιξη του Αργεντινού θρύλου...

Fans already waiting for Messi's arrival in Paris 😲pic.twitter.com/0Y7QQPARqe — SPORTbible (@sportbible) August 8, 2021

Fans have started to gather at the Paris airport for Lionel Messi's arrival.pic.twitter.com/3VXAnrHSDD — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 8, 2021