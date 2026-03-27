Μεγάλη απώλεια για τη Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ραφίνια τραυματίστηκε σε φιλικό της Βραζιλίας και αναμένεται να λείψει για ολόκληρο τον Απρίλιο.

Ο λεγόμενος «ιός της FIFA» με τα παράθυρα των εθνικών ομάδων χτυπά ξανά τη Μπαρτσελόνα! Όπως έγινε γνωστό, νέο «θύμα» αυτή τη φορά είναι Ραφίνια που τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας κόντρα στη Γαλλία και αναμένεται να μείνει στα «πιτς» για πέντε εβδομάδες.

Την έκταση της απουσίας του επιβεβαίωσε η ίδια η Μπαρτσελόνα, η οποία στο ιατρικό δελτίο που εξέδωσε συμπλήρωσε πως ο Βραζιλιάνος υπέστη τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού του ποδιού που θα τον κρατήσει εκτός για ολόκληρο τον Απρίλιο.

Όπερ σημαίνει πως ο Ραφίνια θα χάσει δεδομένα τις διπλές μάχες των προημιτελικών του Champions League απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και πιθανότατα το πρώτο σκέλος των ημιτελικών εφόσον οι Μπλαουγκράνα προκριθούν στην επόμενη φάση.

«Ο Ραφίνια υπέστη τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού, όπως επιβεβαίωσαν οι ιατρικές εξετάσεις που του πραγματοποίησε η CBF, μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε κατά τη διάρκεια του αγώνα Βραζιλία–Γαλλία. Επιστρέφει στη Βαρκελώνη για να ξεκινήσει την κατάλληλη θεραπεία. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου πέντε εβδομάδες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ιατρικό δελτίο.