Λαπόρτα: «Ο Μέσι ήταν στο τέλος της καριέρας του, γι'αυτό έφυγε»
Για ακόμη μια φορά ο Τζοάν Λαπόρτα θέλησε μέσω συνέντευξής του να ρίξει... λάδι στη φωτιά της κόντρας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, παραχωρώντας δηλώσεις στην El Pais.
Ο επανεκλεγείς πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», που θα θητεύσει για 4η φορά και θα παραμείνει (αν δεν αλλάξει κάτι) στο τιμόνι του συλλόγου έως το 2031, αναφέρθηκε στη διαιτησία και στα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία.
Αναφερόμενος στην απόδοση των ρέφερι αλλά και τα όσα συνεχίζουν να γράφονται για το σκάνδαλο Νεγκρέιρα, ο 63χρονος δικηγόρος τόνισε πως οι διαιτητές πάντοτε ευνοούν τη Ρεάλ, την ίδια ώρα που η ομάδα του πρέπει να είναι αρκετά ανώτερη για να κερδίζει τα παιχνίδια.
«Πάντα ένιωθα ότι πρέπει να είμαστε πολύ ανώτεροι, επειδή οι διαιτητές δεν μας ευνοούν. Εδώ, φαίνεται ότι πάντα βοηθούν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουν μια προκατάληψη υπέρ της Μπαρτσελόνα, είναι προφανές. Προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα ψέμα ότι οι διαιτητές ευνοούν την Μπάρτσα έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης και με αυτό προσπαθούν να δυσφημίσουν την πιο ένδοξη περίοδο στην ιστορία του συλλόγου, η οποία ξεκίνησε με τον Ράικαρντ και συνεχίστηκε με τον Γκουαρδιόλα».
Έπειτα, ερωτηθείς για τον Λιονέλ Μέσι και την απόφαση που πήρε ώστε να... τον αφήσει να φύγει, ο Λαπόρτα εξήγησε πως εν τέλει αποδείχθηκε σωστή επιλογή, καθώς η ομάδα που δημιουργήθηκε είναι πλέον άκρως ανταγωνιστική.
«Έπρεπε να πάρω μια απόφαση και νομίζω ότι πήρα τη σωστή. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Καταφέραμε να ανακτήσουμε τα οικονομικά του συλλόγου, χτίσαμε μια ανταγωνιστική ομάδα και ήταν καιρός για μια γενεαλογική αλλαγή. Ο Λέο πλησίαζε στο τέλος της καριέρας του και έπρεπε να χτίσουμε μια νέα ομάδα.
Θα μου άρεσε να χτίσω μια νέα ομάδα με τον Λέο να βοηθάει; Ναι. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν ήταν δυνατό. Η μελλοντική σχέση θα είναι όπως θέλει ο Λέο και όπως θέλει η Μπάρτσα».
🚨🗣️ Joan Laporta: "Messi's departure? It is something that I will carry with me always. I also like to think that it was with me as president that we put Leo in the first team."— Managing Barça (@ManagingBarca) March 29, 2026
"And for many years he was the best player in the world with me as president. Then I had to make a… pic.twitter.com/GtvHqK718v
