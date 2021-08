Μέσι: Μιλάει στον κόσμο την Κυριακή

Στον κόσμο της Μπαρτσελόνα θ' απευθυνθεί ο Λιονέλ Μέσι μιλώντας για πρώτη φορά έπειτα από το ιστορικό «διαζύγιο» με τους «μπλαουγκράνα»!

Έπειτα από τα όσα είπε και ο Τζουάν Λαπόρτα την Παρασκευή για την άρνηση της LaLiga να δεχθεί το νέο συμβόλαιο του Αργεντινού θρύλου, τώρα, ο Μέσι θα πάρει επίσημα θέση και θα μιλήσει για τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος εποχής.

Έπειτα από 21 χρόνια σχέσης με την Μπαρτσελόνα, ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει ποτέ, θα μιλήσει προς τους δημοσιογράφους και τον κόσμο παραθέτοντας συνέντευξη Τύπου, στις 13:00 Ελλάδας, την Κυριακή.

Όλα αυτά, ενώ από την πλειοψηφία των Media παρουσιάζεται ως τελειωμένη η μετακίνησή του στην Παρί Σεν Ζερμέν...

Leo Messi will speak in a press conference tomorrow at noon.



