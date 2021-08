Ο Μέσι φέρεται να επέλεξε Παρί για 2+1 χρόνια

Σύμφωνα με έγκυρο Γάλλο ρεπόρτερ, ο Λιονέλ Μέσι αποδέχτηκε την πρόταση της Παρί για 2+1 χρόνια, με την υπογραφή του να αναμένεται στο Σαββατοκύριακο και τα χρήματα να ανέρχονται στα 40-50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Από τη στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι και η Μπαρτσελόνα αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους, οι Γάλλοι ρεπόρτερ τρελάθηκαν, αναζητώντας τις κινήσεις της Παρί. Πρώτος φαίνεται να έχει το ρεπορτάζ ο σούπερ έγκυρος Μοχάμεντ Μπουχαφσί του “RMC”. Σύμφωνα με δική του ανάρτηση, οι Παριζιάνοι έπεισαν τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ώστε να μετακομίσει στη γαλλική πρωτεύουσα για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Lionel #Messi has chosen to join #PSG - 2 years + 1 on option for the contract - the club is looking to wrap up the signing over the weekend, and is set to meet with Jorge Messi in the next few hours.