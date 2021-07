Τσάβι Σιμόνς: To παιδαρέλι που... έφτυσε τη Μπαρτσελόνα και ξεμυάλισε η Παρί (pics & vids)

Ο Τσάβι Σιμόνς βρίσκεται στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας πετύχει μάλιστα δύο γκολ και μία ασίστ στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Ποιο είναι όμως το 18χρονο αστέρι που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο;

Πριν από μερικούς μήνες ο Τσάβι Σιμόνς ενηλικιώθηκε, αλλά από πολύ μικρή ηλικία είχε δείξει ότι μιλάμε για μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς το ταλέντο ξεχείλιζε κι έδειχνε ότι το μέλλον του ανήκει. Ποιος είναι όμως ο νεαρός μέσος, ο οποίος σήμερα πρωταγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της Παρί, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο;

Ο μικρός Ολλανδός μαθήτευσε στη «Μασία» -τη φημισμένη ποδοσφαιρική ακαδημία της Μπαρτσελόνα- από τα επτά του χρόνια. Τότε, στους «μπλαουγκράνα» τον είχε πάει ο ο οποίος μάλιστα του είχε βγάλει το παρατσούκλι «Τσάβι» διότι θαύμαζε τον άλλοτε αστέρα της Μπάρτσα. Γεννημένος την 21η Απρίλη του 2003, o Τσάβι Σιμόνς, ήθελε να πρωταγωνιστήσει στην ομάδα του Μέσι και να αγωνιστεί στο πλευρό του. Ωστόσο βλέποντας τους παίκτες της περίφημης Μασία να απαξιώνονται και να μένουν στο περιθώριο τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να πάρει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή του. Να μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μπαρτσελόνα κατέβαλε κάθε είδους προσπάθεια, προκειμένου να τον διατηρήσει στο δυναμικό της και να επενδύσει πάνω του. Ακόμα και συμβόλαιο με αποδοχές που ξεπερνούσα τις 200.000 ευρώ, και την προοπτική να παίξει δίπλα στον Μέσι σε ένα δυο χρόνια του πρόσφερε. Μάταια όμως. Ο Τσάβι Σιμόνς και ο πατέρας του είχαν πάρει ήδη την απόφασή τους. Να αποχωρήσουν από την Καταλονία όσο το δυνατόν συντομότερο.

Στα χέρια του είχε αρκετές προτάσεις αλλά μία ήταν η πιο εντυπωσιακή, όσον αφορά τα χρήματα. Η Παρί Σεν Ζερμέν, έδειξε από τη πρώτη στιγμή πως ήθελε να τον κάνει δικό της, γι' αυτό και η προσφορά της αφορούσε τριετές συμβόλαιο με 1,1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Τότε που ο Τσάβι Σιμόνς ήταν μόλις 16 ετών! Βέβαια, ο λόγος αποχώρησης του δεν ήταν μόνο για τα χρήματα.

Εκείνη τη χρονιά είχε χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα της εφηβικής ομάδας, επειδή δεν ακολουθούσε πιστά τις εντολές του προπονητή του. Στη «Μασία» η πειθαρχία είναι πιο σημαντική και από το ταλέντο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του ισπανικού συλλόγου τον έθεσαν στο περιθώριο, προκειμένου να ωριμάσει και να έτοιμος σε μερικά χρόνια, να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ο Σιμόνς βέβαια, από την πλευρά του δεν του άρεσε η συγκεκριμένη κίνηση και ξεκίνησε το ταξίδι του για Παρίσι. Φυσικά, δίπλα του σε όλη αυτή την προσπάθεια βρίσκεται ο Μίνο Ραϊόλα.

📰 [SPORT] | After Xavi Simons joined PSG, Barça don't want anything to do with Mino Raiola



🔶 The super agent is known for pushing his clients towards the exit door and that's exactly what happened with Simons pic.twitter.com/v7ksDNxNkL