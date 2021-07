Η Μαρσέιγ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ουντέρ (pic & vid)

Τη φανέλα της Μαρσέιγ θα φοράει κι επίσημα από τη νέα σεζόν ο Τσενγκίζ Ουντέρ ως δανεικός από τη Ρόμα, με τους Μαρσεγιέζους να διατηρούν οψιόν αγοράς στα 8,5 εκατ. ευρώ.

Από το Λέστερ, στη Μασσαλία με έναν ακόμη δανεισμό ο Τσενγκίζ Ουντέρ. Μετά το πέρασμά του από τις Αλεπούδες και την Premier League, ο 24χρονος Τούρκος εξτρέμ της Ρόμα θα αγωνιστεί στη Μαρσέιγ ως δανεικός για τη νέα σεζόν, με προοπτική μονιμότητας αν επιτευχθούν οι αγωνιστικοί στόχοι που θα ενεργοποιήσουν την υποχρεωτική οψιόν αγοράς η οποία τέθηκε στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διεθνής Τούρκος, παρών στο Euro 2020 που έληξε άδοξα για τη γειτονική χώρα, έγινε το τέταρτο μεταγραφικό «χτύπημα» των Μασσαλών μετά τους Μπαλέρντι (Ντόρτμουντ), Ζέρσον (Φλαμένγκο) και Ντε Λα Φουέντε (Μπαρτσελόνα) κα έπεται... συνέχεια, με τους Γουίλιαμ Σαλιμπά της Άρσεναλ και Πάου Λόπεθ της Ρόμα σε πρώτο πλάνο.

Δείτε το anime βίντεο που έφτιαξε η Μαρσέιγ για την ανακοίνωση του Ουντέρ:





