Βαϊνάλντουμ: Δελαστική πρόταση από την Παρί και αναμονή στην Μπαρτσελόνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε τρομερή πρόταση στον Τζίνι Βαϊνάλντουμ κι αυτός το σκέφτεται, βάζοντας την Μπαρτσελόνα στην αναμονή. Του ετοιμάζουν τα ιατρικά οι «μπλαουγκράνα» για τη νέα εβδομάδα...

Αν και όλα έδειχναν πως οι Καταλανοί θα μπορούσαν με την έναρξη της νέας εβδομάδας να ολοκληρώσουν και την μεταγραφή του Ζεορζίνιο Βαϊνάλντουμ, η Παρί τους χαλάει τα σχέδια και διεκδικεί στα ίσια τον Ολλανδό χαφ.

Όπως αναφέρει η έγκυρος στα θέματα των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι έχουν κάνει δελεαστικότατη προσφορά στον «Τζίνι» με εξαιρετικό μισθό και όρους συμβολαίου που δύσκολα συγκρίνονται.

Αππό την άλλη, η Μπαρτσελόνα – που του έχει κάνει πρόταση για συμφωνητικό μέχρι το 2024 – περιμένει την απάντηση του παίκτη και ... του ετοιμάζει τα ιατρικά για τις επόμενες μέρες ώστε να μην χαθεί χρόνος.

