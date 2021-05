Τέλος ο Ζιντάν από την Ρεάλ! (pic)

Ο Γάλλος τεχνικός πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την Ρεάλ για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια. Το πρωί της Πέμπτης (27/05) ο Ζιντάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ισπανικής ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, προκειμένου να χωρίσουν από κοινού τους δρόμους τους και επίσημα.

Στη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ, ο Γάλλος ανέλαβε τους Μαδριλένους στις 11 Μαρτίου 2019 και σε 114 ματς είχε 69 νίκες, 25 ισοπαλίες και 20 ήττες. Τρία (διαδοχικά) Champions League, δύο πρωταθλήματα, δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, δύο Super Cup και δύο Super Cup Ισπανίας είναι τα επιτεύγματα που έχει καταφέρει στη θητεία του.

Πλέον η Ρεάλ κοιτάει την επόμενη μέρα στον πάγκο της με τα ονόματα των Γιόκιμ Λεβ και Αντόνιο Κόντε - μετά το «διαζύγιο» του με την Ίντερ – να είναι ψηλά στη λίστα των Μαδριλένων.

Real Madrid confirm that Zinedine Zidane has left the club. Again.

He leaves a legend as a player and manager. pic.twitter.com/8ttrrg0DlP

