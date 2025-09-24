Με τα δυο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Λεβάντε (1-4, 23/9) ο Γάλλος στράικερ έφτασε τα 38 και ξεπέρασε ήδη τον θρυλικό Ζινεντίν Ζιντάν σε επίπεδο ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να προελαύνει στη La Liga, αφού πέρασε με 1-4 από την έδρα της Λεβάντε το βράδυ της Τρίτης (23/9) και συνέχισε το απόλυτο, έχοντας 6 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και ούσα στο +5 με αγώνα περισσότερο από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα.

Για ακόμη μια φορά, αυτός που ξεχώρισε από το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο, ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος σταρ πέτυχε «ντοπιέτα» και βοήθησε σημαντικά τους συμπαίκτες του να φτάσουν σε ένα ακόμη τρίποντο, έχοντας ο ίδιος πλέον 7 γκολ, αριθμό που τον τοποθετεί -και- στην κορυφή των σκόρερ της ισπανικής λίγκας. Ωστόσο, τα δυο... τεμάχια απέναντι στη Λεβάντε είχαν μια ιδιαίτερη αξία.

Πλέον ο Μπαπέ έφτασε τα 38 γκολ σε 40 παιχνίδια της La Liga με τη «βασίλισσα» και ξεπέρασε ήδη τον μεγάλο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος στην πενταετή θητεία του στη Μαδρίτη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 37 φορές σε επίπεδο πρωταθλήματος. Έτσι, ο 25χρονος πέρασε στην 2η θέση όλων των εποχών όσον αφορά τους Γάλλους σκόρερ, με την κορυφή να απέχει... 200 γκολ, αφού ο Καρίμ Μπενζεμά κατόρθωσε να σημειώσει 238 στην παρουσία του στους «μερένγκχες».