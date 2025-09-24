Στο προσκήνιο ξανά για τους λάθος λόγους ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, που παρά την γκολάρα που πέτυχε απέναντι στη Λεβάντε (1-4, 23/9), πραγματοποίησε ακόμη μια άσχημη ενέργεια.

Τι και αν σκόραρε με καταπληκτικό τρόπο, με trivela απέναντι στη Λεβάντε, ανοίγοντας τον δρόμο έτσι ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να επικρατήσει με 1-4 και να κάνει το 6/6 στη La Liga; Ο Βινίσιους Ζούνιορ για ακόμη μια φορά κέντρισε τα βλέμματα για τους λάθος λόγους.

Μπορεί να ψηφίστηκε MVP της αναμέτρησης, ωστόσο ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής σε ένα περιστατικό με τον αρχηγό της Λεβάντε, Ουνάι Ελγκεζάμπαλ. Συγκεκριμένα, ο winger της «βασίλισσας» φέρεται να βάζει το χέρι του στο πρόσωπο του παίκτη των γηπεδούχων, κατά τη διάρκεια του πέναλτι που επρόκειτο να εκτελέσει ο Μπαπέ.

Λίγο πριν τη σέντρα, ο «Βίνι» περνάει δίπλα από τον αρχηγό της Λεβάντε και φαίνεται να βάζει το χέρι του στο πρόσωπό του χωρίς να τον πιέσει. Ανταλλάσσουν κουβέντες, ενώ ο παίκτης των «μερένγκχες» συνεχίζει να περπατάει. Μόλις συνέβη το περιστατικό, ο Ελγκεζάμπαλ πήγε στον διαιτητή για να του το πει, αλλά η κατάσταση ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

«Είναι ένας παίκτης με πολλές δυνατότητες, αλλά υπάρχουν καταστάσεις που δεν μπορώ να διαχειριστώ ως άνθρωπος. Μεταδίδει αξίες που μερικές φορές πρέπει να λέγονται αρκετά. Υπερασπίζομαι την ομάδα μου και υπάρχουν καταστάσεις που ως άνθρωπος δεν μπορώ να αφήσω να φύγουν», είπε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μετά το ματς ο 32χρονος αμυντικός.