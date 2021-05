Μέχρι να τελειώσει η σεζόν ο ίδιος έσπευδε κάθε φορά να διαψεύσει τα διάφορα σενάρια. Το ίδιο είχε κάνει και πρόσφατα, όταν τα ισπανικά ΜΜΕ έγραφαν πως έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή του στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον, η σεζόν έχει τελειώσει και φαίνεται πως τίποτα δεν κρατά πια τον Ζινεντίν Ζιντάν στη Βασίλισσα.

Σύμφωνα με το Sky Sports και τον έγκυρο ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γάλλος τεχνικός αποχωρεί από τους Μερένγκες για δεύτερη φορά, μετά από δυόμιση χρόνια στο δεύτερο πέρασμά του, κατά το οποίο τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2019/20.

Εδώ και καιρό, το όνομά του συνδέεται με μία ακόμη πρώην ομάδα του, τη Γιουβέντους, ώστε να διαδεχθεί τον «φευγάτο» Αντρέα Πίρλο από τη νέα σεζόν.

Πλέον, μπαίνει σε εφαρμογή και η υπόθεση αντικατάστασής του στη Βασίλισσα, με τους Ραούλ, Μαξ Αλέγκρι και Γιόακιμ Λεβ να είναι τα φαβορί.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. #RealMadrid #Zidane

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021