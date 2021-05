Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Η σημαία στον ιστό της. Μέσι δίχως Μπαρτσελόνα και Μπαρτσελόνα δίχως Μέσι δεν γίνεται!

Αν και από τις προηγούμενες μέρες έχει κυκλοφορήσει στον διεθνή Τύπο πως οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί την σχέση ζωής που έχουν συνάψει, αφού δεν είναι απλά μια επαγγελματική συμφωνία μεταξύ τους, ο Λίο Μέσι φέρεται να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο δύο ετών.

Όπως αναφέρει το El Confidencial, ο Λαπόρτα άκουσε από τον Αργεντινό σούπερ σταρ το πολυπόθητο «ναι» για να συνεχίσει ως ποδοσφαιριστής γι' ακόμα δυο χρόνια και σίγουρα θα υπάρξει κουβέντα και για τη στιγμή που θα σταματήσει την ενεργό δράση.

[ @elconfidencial ] | Laporta has an AGREEMENT with Leo Messi for the next TWO seasons. pic.twitter.com/1wiLGePQWx

— BarçaTimes (@BarcaTimes) May 26, 2021