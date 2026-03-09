Η Μπαρτσελόνα επέλεξε για τη διαμονή της στην Αγγλία ένα ξενοδοχείο βγαλμένο από τα όνειρα των φίλων του... Χάρι Πότερ.

Σε ρυθμούς Champions League κινείται τις τελευταίες ώρες η Μπαρτσελόνα, αφού μετά το εκτός έδρας διπλό επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο (0-1) για τη La Liga, θέλει να πράξει κάτι ανάλογο και κόντρα στη Νιούκαστλ.

Οι Καταλανοί φιλοξενούνται από τις «Καρακάξες» το βράδυ της Τρίτης (10/3, 22:00), στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τους «16» του θεσμού και έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το ξενοδοχείο στο οποίο επέλεξαν να διαμένουν κατά την παραμονή τους στην Αγγλία.

Ο λόγος; Μοιάζει σαν βγαλμένο από την σειρά ταινιών Χάρι Πότερ, καθώς η τοποθεσία, το όλο σκηνικό και το κτίριο, θυμίζουν έντονα το... Χόγκουαρτς, τη σχολή μαγείας όπου διαδραματίστηκε η πασίγνωστη ιστορία.

Όσον αφορά το ξενοδοχείο, πρόκειται για το Matfen Hall, ένα αρχοντικό σχεδόν 200 ετών λίγο έξω από το Νιούκαστλ, που χτίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 1400, αλλά ανακατασκευάστηκε πλήρως το 1832. Μάλιστα, ο Γκάβι, σε βίντεο που ανέβασαν οι «μπλαουγκράνα» αναρωτιέται αν βρίσκεται στην ταινία, καθώς αναφέρει πως το κτίριο μοιάζει με το Χόγκουαρτς.

Φυσικά, υπάρχει η σύνδεση και με τον Πέδρι, τον οποίο εδώ και χρόνια πολλοί αποκαλούν με τον παρατσούκλι «Πέδρι Πότερ», λόγω της ικανότητάς του με την μπάλα στα πόδια, με τους ανθρώπους της Μπάρτσα να γράφουν πως έφτασε επιτέλους στο Χόγκουαρτς.