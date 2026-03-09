Ο υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, απάντησε στις δηλώσεις του Τσάβι με άκρως ειρωνικό τρόπο, θέλοντας να πικάρει τον πρώην σπουδαίο χαφ.

«Πόλεμος» εντός των τειχών φαίνεται να έχει ξεσπάσει στην Μπαρτσελόνα, λίγες μόλις ημέρες πριν τις εκλογές του συλλόγου, με αρκετούς μάλιστα να μη θεωρούν τυχαίο το timing.

Ο λόγος είναι οι δηλώσεις που παραχώρησε σε ισπανική εφημερίδα ο Τσάβι, αφήνοντας «αιχμές» προς τον υποψήφιο πρόεδρο, Τζοάν Λαπόρτα, τόσο για την απόλυσή του (σσ Τσάβι), όσο και για την περιβόητη επιστροφή του Λιονέλ Μέσι, που δεν έγινε ποτέ.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε σπουδαίος μέσος αλλά και προπονητής της Μπάρτσα, ανέφερε πως ο Λαπόρτα «μπλόκαρε» το comeback του Αργεντίνου, επειδή φοβήθηκε πως ο Μέσι θα του κάνει... πόλεμο, ενώ ανέφερε πως κουμάντο στον σύλλογο δεν έκανε εκείνος (σσ ο Λαπόρτα), αλλά ένα άλλο πρόσωπο, ο Αλεχάντρο Ετσεβαρία.

Φυσικά, ο Λαπόρτα δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητα τα παραπάνω. Κατά τη διάρκεια του debate με τον Φίκτορ Φοντ στη Mundo Deportivo, ο 63χρονος πρώην δικηγόρος εξήγησε πως αντιλαμβάνεται ότι ο Τσάβι χρησιμοποιείται από τον αντίπαλό του στις εκλογές, ανέφερε πως τον πληγώνει αυτή η τακτική και τέλος... πίκαρε τον Ισπανό τεχνικό, λέγοντας πως με τους ίδιους ποδοσφαιριστές που είχε ο Τσάβι και έχανε, ο Φλικ κερδίζει.

«Όταν είσαι πρόεδρος, πρέπει να παίρνεις πολύ δύσκολες αποφάσεις. Και έπρεπε να πάρω μια πολύ δύσκολη απόφαση. Με τον Τσάβι, συνεχίζαμε να χάνουμε, και με τον Φλικ, αρχίσαμε να κερδίζουμε. Με τους ίδιους παίκτες, ο Τσάβι έχανε και ο Φλικ κέρδιζε.

Με πληγώνει που χρησιμοποίησε αυτή την τακτική, που επιτέθηκε σε κάποιον από τον στενό μου κύκλο για να με βλάψει. Νιώθω άσχημα γι' αυτό, επειδή ο Αλεχάντρο Ετσεβάρια και ο Ράφα Γιούστε ήταν μεταξύ εκείνων που τον υπερασπίστηκαν περισσότερο.

Πίσω από αυτό, ο Τσάβι χρησιμοποιείται, και καταλαβαίνω ότι πίσω από αυτό βρίσκεται ο Βίκτορ Φοντ, προσπαθώντας να δυσφημίσει τους ανθρώπους πίσω από τον υπολογιστή του, όπως ακριβώς επωφελείται από έναν συνεργάτη που διαδίδει ψέματα και αναληθή γεγονότα. Είναι ένα στυλ που δεν μου αρέσει, όπως ακριβώς δεν αρέσει στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα».