Ο Λαπόρτα ενημέρωσε τον Κούμαν ότι ψάχνει τον αντικαταστάτη του (pic)

Την Τρίτη (25/05) πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο ραντεβού, μεταξύ του Ρόναλντ Κούμαν και του ισχυρού άνδρα της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα. Ενα ραντεβού το οποίο διήρκησε 30 λεπτά με κύριο θέμα τα όσα συνέβησαν τη φετινή σεζόν. Βέβαια, θα υπάρξει και δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, που σε αυτή θα φανεί οριστικά τι θα γίνει με το μέλλον του Ολλανδού προπονητή.

Ωστόσο, δημοσίευμα της «ccma.cat», αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα κοιτάει ήδη την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία της. Ο Τζουάν Λαπόρτα, σύμφωνα με τους Ισπανούς, φαίνεται πως ενημέρωσε τον Ρόναλντ Κούμαν πως δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας τη νέα χρονιά.

Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών ζήτησε από τον Κούμαν 15 ημέρες περιθώριο, προκειμένου να του ανακοινώσει τότε την οριστική του απόφαση. Σε περίπτωση που σε αυτό το διάστημα, βρεθεί ο εκλεκτός, τότε ο Ολλανδός τεχνικός θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα. Αν πάλι όχι, τότε ο Ρόναλντ Κούμαν, δεν αποκλείεται να συνεχίσει το έργο του και τη νέα σεζόν.

Reported by @esport3, Joan Laporta has asked Ronald Koeman for 15 days' time to complete the ongoing negotiations with other coaches. If the negotiations bear fruit, Koeman will NOT continue as the Barcelona coach. pic.twitter.com/Z2Ay37uztY

— Managing Barça (@ManagingBarca) May 26, 2021