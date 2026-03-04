Μπαρτσελόνα: Νοκ-άουτ οι Κουντέ και Μπαλντέ για ένα μήνα
Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς όχι μόνο δεν κατάφερε να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα και να προκριθεί στον τελικό του Copa Del Rey, αλλά έχασε και δυο βασικές επιλογές της στα «φτερά» της άμυνας για τον επόμενο μήνα.
Ο λόγος για τους Ζιλ Κουντέ και Αλεχάντρο Μπαλντέ, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες από τη ρεβάνς των ημιτελικών απέναντι στους Ροχιμπλάνκος και θα παραμείνουν στα «πιτς» για τις προσεχείς εβδομάδες.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος αμυντικός αποχώρησε μόλις στο 12΄του αγώνα με θλάση στους οπίσθιους μηριαίους, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάσει για τις επόμενες τέσσερις με πέντε εβδομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο τον ακολούθησε ο Μπαλντέ ως αναγκαστική αλλαγή, με τις εξετάσεις να δείχνουν τραυματισμό στον αριστερό μηρό που θα τον κρατήσει εκτός για ανάλογο διάστημα.
Το είδος των τραυματισμών έγινε γνωστό μέσα από σχετικές ενημερώσεις των Μπλαουγκράνα στα social media, με το κλαμπ να επιβεβαιώνει πως θα στερηθεί τις υπηρεσίες τους για τον Μάρτιο.
❗ COMUNICADO MÉDICO— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 4, 2026
▶ Jules Kounde sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. Su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/96ZU5R6dsD
❗ COMUNICADO MÉDICO
▶ Alejandro Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo. Las pruebas determinan que el tiempo del proceso de recuperación será de unas 4 semanas pic.twitter.com/8qVRSeZ3yr— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 4, 2026
