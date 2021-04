Τερ Στέγκεν: «Πλέον δεν είναι στα χέρια μας ο τίτλος...» (pic)

Οι Καταλανοί μπορεί να προηγήθηκαν με τον Λιονέλ Μέσι, μπορεί να έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να κάνουν ακόμα πιο μεγάλο το σκορ και να ηρεμήσουν γρήγορα στην αναμέτρηση της Πέμπτης, ωστόσο, δέχθηκαν την απόλυτη ψυχρολουσία.

Η Γρανάδα κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, ο Ρόναλντ Κούμαν αποβλήθηκε, η βραδιά έγινε πολύ άσχημη για την Μπαρτσελόνα και η ήττα ήταν σοκαριστική για το κλαμπ...

«Πλέον δεν είναι στα χέρια μας η κατάσταση, αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος...» έγραψε στα social media ο Τερ Στέγκεν.

Disappointing result for us today. It’s not in our hands anymore but we’ll fight until the very end. pic.twitter.com/uer2rEbt10

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) April 29, 2021