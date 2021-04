Ενα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Ραφαέλ Βαράν.

Ο 27χρονος Γάλλος στόπερ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022. Ο Φλορέντινο Πέρεθ, μετά το φιάσκο της ιδέας για τη δημιουργία της European Super League, σκέφτεται το πώς θα ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ του.

Ο Αλάμπα είναι καθ' οδόν για Μαδρίτη, ενώ γίνεται προσπάθεια να δεχτεί μείωση αποδοχών κατά 10% ο Σέρχιο Ράμος και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Την ίδια στιγμή, η «As» υποστηρίζει πως στη διοίκηση θέλουν να βάλουν πωλητήριο στον Βαράν με σκοπό να βγουν στη μεταγραφική αγορά με γεμάτα ταμεία.

Βέβαια, αυτό το δημοσίευμα λογικά θα οφείλεται και από τη σχετική δήλωση του Πέρεθ. Σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Ο Βαράν; Είμαι χαρούμενος με την ομάδα μας... αν υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουν να μείνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, μπορούν να φύγουν».

Florentino Perez: “Varane? I’m happy of our team... if players don't want to stay at Madrid they can leave”. There’s still no agreement between Raphael Varane and Real Madrid about the new contract - current one is expiring in June 2022. ⚪️ #Real

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021