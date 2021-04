Ο Καρίμ Μπενζεμά το βράδυ της Τετάρτης στην εκτός έδρας επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Κάντιθ με το τελικό 3-0, σκόραρε δις και είχε και την ασίστ στο τέρμα του Οντριοθόλα.

Για την ακρίβεια, όλα έγιναν μέσα σε ένα δεκάλεπτο, με το πρώτο γκολ των «μερένγκες» στην αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής της LaLiga να έρχεται στο 30' και το τελευταίο στο 40' για μια πολύ άνετη βραδιά για το σύνολο του Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο Μπενζεμά δείχνει ότι φέτος δεν τον σταματάει απολύτως τίποτα και συνεχίζει τις τρομερές του επιδόσεις με τη μεγάλη ελπίδα να οδηγήσει και τη Ρεάλ στην μεγάλη, οριστική ανατροπή στην κορυφή της βαθμολογίας και την κατάκτηση του τίτλου...

Όσα χρόνια βρίσκεται πλέον στο ισπανικό ποδόσφαιρο και προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο Καρίμ Μπενζεμά έχει καταφέρει να κάνει όλες τις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει, να είναι «θύματά» του.

Για την ακρίβεια, σκοράροντας και απέναντι στην Κάντιθ, έχει πλέον σημειώσει γκολ κόντρα και στις 35 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο LaLiga! He takes no prisoners θα μπορούσε να πει κανείς... Στυγνός, επαγγελματίας σκόρερ.

@Benzema makes history again! He has scored against all 35 teams he's faced in @LaLigaEN ! #RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/XwOK4LrnY3

Η μπαλιά που έκανε για το γκολ του Οντριοθόλα για να τον συνοδεύσει εκείνος στο σκοράρισμα στη νίκη (3-0) της Τετάρτης, ήταν η 88η ασίστ στην LaLiga για τον Γάλλο στράικερ στη θητεία του στην Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτό τον αριθμό στον οποίο έφτασε πλέον, έχει ξεπεράσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε επίπεδο «σερβιρίσματος» στην «βασίλισσα», αφού, ο CR7 είχε σταματήσει στις 87 στο ισπανικό πρωτάθλημα!

Επιπλέον, οι 7 ασίστ που έχει μετρήσει για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Μπενζεμά, τον βοηθούν αυτή τη στιγμή μαζί και με τα 21 τέρματα που έχει σημειώσει, να είναι ο άνθρωπος που έχει απόλυτη συμβολή στα μισά γκολ του συνόλου της Ρεάλ στη φετινή LaLiga, με την ομάδα του να έχει σκοράρει 56 φορές!

| Karim Benzema has made 88 assists in La Liga, becoming the Real Madrid player with the most assists in the competition in the 21st century (Cristiano Ronaldo, 87). @OptaJose pic.twitter.com/30cOsCbsLy

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) April 21, 2021