Νέο χειρουργείο για τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, ο οποίος ταλαιπωρείται με πρόβλημα στο αριστερό πόδι που θα τον θέσει νοκ-άουτ για αρκετό διάστημα.

Με τους χειρότερους δυνατούς οιωνούς ξεκίνησε η θητεία του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν στην Τζιρόνα. Οι Καταλανοί απέκτησαν τον Γερμανό τερματοφύλακα ως δανεικό μέχρι το φινάλε της σεζόν από τη Μπαρτσελόνα, όμως δεν δεν κατάφεραν να τον... χορτάσουν.

Ο έμπειρος γκολκίπερ άλλωστε πρόλαβε να καταγράψει μόλις δυο συμμετοχές με τη νέα του ομάδα προτού τραυματιστεί ξανά στο αριστερό του πόδι και δυστυχώς για εκείνον η διάγνωση ήταν ανησυχητική.

Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Τερ Στέγκεν θα πρέπει να διαβεί ξανά την πόρτα του χειρουργείου για να υποβληθεί σε νέα επέμβαση προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα κι αναμένεται να λείψει για αρκετό διάστημα.

Θυμίζουμε πως ο πρώην γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα είχε σταθεί εξαιρετικά άτυχος και την περσινή σεζόν, όταν έμεινε νοκ-άουτ για αρκετούς μήνες με ρήξη τένοντα στο δεξί του γόνατο.