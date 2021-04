Όταν ο πλανήτης υποκλίθηκε στον Μέσι (pic & vids)

Εμφάνιση από άλλο γαλαξία του κορυφαίου όλων των εποχών. Ο Αργεντινός έβαλε δύο γκολάρες και διέλυσε τους Μαδριλένους. Με ένα ασύλληπτο buzzer beater στο τελευταίο δευτερόλεπτο λύγισε την αντίσταση των Μαδριλένων σε ένα ανεπανάληπτο μπρα-ντε-φερ στο καλύτερο clasico του αιώνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είπε την πρώτη κουβέντα, όταν ο Κασεμίρο κέρδισε το ριμπάουντ σε πλασέ του Σέρχιο Ράμος στο δοκάρι και με κοντινή προβολή έκανε το 1-0 (28’),όμως η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Μέσι. Στο 33' κινήθηκε κάθετα, έσκασε τρελή ντρίμπλα στον Καρβαχάλ και πλάσαρε με το αριστερό.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «μπλαουγκράνα» πήραν για πρώτη φορά τα ηνία του αγώνα. Ο Ράκιτιτς άδειασε τον Κρόος και έστειλε τρομερό αριστερό φαλτσαριστό στην δεξιά γωνία. Λίγο πριν το τέλος Ο Χάμες Ροντρίγκες που τρύπωσε στην άμυνα της Μπαρτσελόνα, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε το μυαλό της, βγήκε όλη μπροστά και το πλήρωσε.

Τελευταία δευτερόλεπτα στις καθυστερήσεις έφτασε η στιγμή του Μέσι. Η φάση που έπρεπε να υποκλιθεί πρώτα ο ίδιος στον εαυτό του και μετά όλοι οι υπόλοιποι στο μεγαλείο του. Ο Σέρζι Ρομπέρτο πήρε την μπάλα σε θέση δεξιού μπακ, έτρεξε όλο το γήπεδο, έδωσε λίγο πριν την περιοχή στον Ζόρντι Αλμπα, που με τη σειρά του την έστρωσε στον Λιονέλ Μέσι κι αυτός με ένα απίστευτο φαλτσαριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για 500ή τότε φορά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και για 23η φορά σε Clasico.

