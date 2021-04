Αθωωτικό ήταν το πόρισμα της La Liga για τον Χουάν Κάλα, ακυρώνοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς της Βαλένθια και του Μουκτάρ Ντιακαμπί για ρατσιστική επίθεση στο ματς της Κάντιθ με τη Βαλένθια.

Η διοργανώτρια αρχή διεξήγαγε έρευνα έπειτα από την αποχώρηση των Νυχτερίδων στη διάρκεια του αγώνα και τις καταγγελίες του Γάλλου χαφ, στην οποία και τελικά δεν εντοπίστηκε το παραμικρό ενοχοποιητικό στοιχείο που να μαρτυρά ρατσιστική χροιά στα σχόλια του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και ειδικοί αναλυτές ανάγνωσης από τα χείλη, δίχως να προκύψει κάτι το μεμπτό. Αναμενόμενα, αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της Βαλένθια, η οποία και ξεκαθάρισε πως διεξάγει τη δική της έρευνα για το συμβάν και τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει το πρωτόκολλο της Λίγκας σε έρευνες τέτοιων περιστατικών.

Ωστόσο, με βάση τη δήλωση του επικεφαλής της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας τις προηγούμενες μέρες ότι «αυτός που προσβάλλει τον Ντιακαμπί δεν είναι ο Κάλα, έχει νοτιοαμερικάνικη προφορά», μένει να διαλευκανθεί ποιος είναι αυτός ο παίκτης, αν δεν είναι ο Κάλα.

