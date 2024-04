Η Βαλένθια νίκησε εκτός έδρας την Οσασούνα με 1-0 και μείωσε τη διαφορά της στους τρεις βαθμούς από τις ευρωπαϊκες θέσεις.

Η Βαλένθια πέρασε από την Παμπλόνα, καθώς επικράτησε της Οσασούνα με 1-0 στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της La Liga και μείωσε τη διαφορά της στους τρεις βαθμούς από τις ευρωπαϊκες θέσεις.

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε για την ομάδα του Ρουμπέν Μπαράχα, ο Αντρέ Αλμέιδα στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Στη φάση του γκολ για τις Νυχτερίδες ήρθε από τα δεξιά, ο Λόπεθ «μοίρασε» στον Πορτογάλο μέσο και εκείνος με... ξερό δεξί σουτ νίκησε τον Ερέρα για το 1-0. Στις καθυστερήσεις του αγώνα και συγκεκριμένα στο 90+7', ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε την κάκιστη εκτέλεση πέναλτι του Μπούντιμιρ και κράτησε τη νίκη για τη Βαλένθια.

Την επόμενη αγωνιστική η Οσασούνα θα φιλοξενηθεί από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ η Βαλένθια θα υποδεχτεί στο «Μεστάγια» την Μπέτις για την 32η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, το οποίο μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Ante Budimir made this penalty kick that will be unforgettable and the subject of funny football videos for years to come!pic.twitter.com/bPvByG6Nq0