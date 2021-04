Η Ρεάλ μετά την σπουδαία νίκη που κατάφερε να πάρει κόντρα στην Λίβερπουλ την περασμένη Τρίτη με 3-1, ετοιμάζεται για να υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα στο Clásico του Σαββάτου (10/04, 22:00). Αμφότερες οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν την κατάκτηση των τριών βαθμών και θα ελπίζουν σε «στραβοπάτημα» της Ατλέτικο στην έδρα της Μπέτις την Κυριακή (11/04, 22:00).

Για το Clásico στο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο», ορίστηκε ο Ματέου Λαόθ! Ο Ισπανός έχει «σφυρίξει» πέντε ακόμη ματς ανάμεσα στην Ρεάλ και την Μπάρτσα, με την παράδοση να είναι υπέρ της «Βασίλισσας». Συγκεκριμένα, οι «μερένγκες» μετράνε τρεις νίκες, οι Καταλανοί μόλις μία, ενώ ένα ματς έχει λήξει ισόπαλο, στα παιχνίδια που έχει «σφυρίξει» ο 44χρονος Ισπανός ρέφερι.

Νίκες Ρεάλ:

Τελικός σούπερ καπ Ισπανίας, 2012: Ρεάλ-Μπαρτσελόνα 2-1

Τελικός Κυπέλλου Ισπανίας, 2014: Ρεάλ-Μπαρτσελόνα 2-1

Πρωτάθλημα Ισπανίας 2020: Ρεάλ - Μπαρτσελόνα 2-0

Ισοπαλία:

Ημιτελικά Κυπέλλου Ισπανίας, 2018-19: Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 1-1

Νίκη Μπαρτσελόνα:

Πρωτάθλημα Ισπανίας: Μπαρτσελόνα-Ρεάλ 2-1

| OFFICIAL: Mateu Lahoz will be the referee in charge of El Clásico on Saturday. #rmalive pic.twitter.com/EzB90VzZmN

— Madrid Zone (@theMadridZone) April 8, 2021