Κάθε του επιστροφή και μια νέα κακοτοπιά. Κάθε τραυματισμός κι ένα νέο αρνητικό χρονικό ορόσημο που σπάει ο Εντέν Αζάρ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βέλγος σταρ, ο οποίος επανήλθε σε ματς της Βασίλισσας μόλις το περασμένο Σάββατο (13/3) ως αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο κόντρα στην Έλτσε, τέθηκε εκ νέου «νοκ-άουτ» στην προπόνηση, εμφανίζοντας ένα σύνθετο πρόβλημα τραυματισμού, που μπορεί να τον κρατήσει εκτός ως και 6 εβδομάδες.

Ο όρος «γυάλινος» είναι, μάλλον, λίγος για να αποδώσει την ευαισθησία που έχει παρουσιάσει στη μιάμιση σεζόν που αποτελεί παίκτη των Μερένγκες. Κι αυτό διότι από αυτή τη μιάμιση σεζόν, πλέον συμπληρώνει έναν ολόκληρο χρόνο στα «πιτς», με 362 ημέρες το ενεργό διάστημα, για την ακρίβεια, που απουσιάζει από τη δράση.

Κι όλα αυτά, ενώ σε ολόκληρη την επταετία στην Τσέλσι, το αντίστοιχο διάστημα που έμεινε εκτός ήταν 298 ημέρες.

Eden Hazard has played 1484 minutes of a possible 5850 in LaLiga since joining Real Madrid in 2019 (25.4%)

Real Madrid have confirmed he has suffered another setback after returning to first team action against Elche over the weekend pic.twitter.com/jNccqltZqy

— WhoScored.com (@WhoScored) March 15, 2021