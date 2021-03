Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε με τον μικρό Τιάγκο στο γήπεδο των «μπλαουγκράνα» για να ψηφίσει στις εκλογές για τη νέα διοίκηση του κλαμπ και ήταν αρκετά ευδιάθετος με την Κυριακάτικη... βόλτα στο «Καμπ Νόου».

Βέβαια, είχε υπάρξει και θετικό αποτέλεσμα στο εκτός έδρας ματς με την Οσασούνα, το βράδυ του Σαββάτου.

Λίγο μετά την ψήφο του, ο Μέσι πήρε τον μικρό Τιάγκο και βγήκαν μαζί φωτογραφία με φόντο τον «ναό» της Μπαρτσελόνα, επιδεικνύοντας και την αγάπη τους για το κλαμπ.

Τώρα αν θα αποδειχθεί... αναμνηστκή για το μέλλον και που θα βρει ο καιρός τον Μέσι μετά το καλοκαίρι, ουδείς το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.

The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou pic.twitter.com/oiPVRcQHtl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021