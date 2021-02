Ανατροπή δεδομένων: Μένει στη Ρεάλ ο Ράμος! (pic)

Ολα έδειχναν πως στο τέλος της τρέχουσας σεζόν η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα ολοκληρωνόταν.

Κι αυτό διότι αυτό ο Ράμος ζητούσε από τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ νέο διετές συμβόλαιο και διατήρηση των αποδοχών του στα 12 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η διοίκηση θεωρούσε πως τα χρήματα που απαιτούσε ήταν πολλά για την ηλικία του.

Τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούσαν τις εξελίξεις και είχαν βάλει στη λίστα τους τον Ράμος ενόψει καλοκαιριού.

Ωστόσο, όπως φαίνεται τα δεδομένα άλλαξαν καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Marca» οι δύο πλευρές είναι πιο κοντά από ποτέ, ώστε να ανανεώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για μερικά χρόνια ακόμη.

Ο Ισπανός στόπερ όλο αυτό το διάστημα είχε αρκετές συναντήσεις με τον Πέρεθ, ο οποίος του έδειξε ότι δεν θέλει να χάσει ακόμη μία «σημαία» και μάλιστα με τέτοιο τρόπο.

Ετσι, δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα ο Ράμος να περάσει από τα γραφεία της Ρεάλ, ώστε να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

@SergioRamos is very likely to renew his Real Madrid contract after the recent talks between him and Florentino Perez. [@marca]

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) February 26, 2021