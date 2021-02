Στα γραφεία της Ρεάλ ο Ράμος ώστε να συζητήσει με τον Πέρεθ για το μέλλον του (vid)

Το συμβόλαιο του Ισπανού στόπερ με τους «μερένγκες» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Εδώ κι αρκετό χρονικό διάστημα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί η «χρυσή» τομή.

Μάλιστα, οι φήμες περί αποχώρησης του Ράμος από τους Μαδριλένουν φουντώνουν το τελευταίο διάστημα. Πάντως ο 34χρονος αμυντικός απάντησε αρνητικά στην πρόταση επέκτασης ενός έτους συμβολαίου της Ρεάλ και μάλιστα έχει ενημερώσει την ομάδα ότι θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Κι αυτό διότι αυτό που φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο του συλλόγου είναι νέο διετές συμβόλαιο και διατήρηση των αποδοχών του στα 12 εκατ. ευρώ ετησίως. Κάτι που δεν έχει γίνει έως τώρα αποδεκτό από τους διοικούντες την Ρεάλ.

Το μεσημέρι της Τρίτης (23/02) ο Σέρχιο Ράμος μετέβη στα γραφεία του συλλόγου, για να συναντηθεί με τον ισχυρό άνδρα της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ και να συζητήσουν για τη συνεργασία τους. Αν βέβαια οι όροι που έχει θέσει ο Ράμος δεν γίνουν αποδεκτοί από τον Πέρεθ, τότε δεν αποκλείεται ο Ισπανός άσος το καλοκαίρι να κλείσει το κεφάλαιο που ονομάζεται Ρεάλ.

| Sergio Ramos has arrived at Valdebebas as it was reported by @jpedrerol that he’ll meet Florentino today to discuss his contract.pic.twitter.com/ZFf3VGRnlR

