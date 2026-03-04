Η Ρεάλ Μαδρίτης χτυπήθηκε με την έβδομη ρήξη χιαστού από τον Αύγουστο του 2023, με τους ανθρώπους της προβληματίζονται έντονα.

Η σοκαριστική εντός έδρας ήττα από τη Χετάφε δεν ήταν απαραίτητα το μεγαλύτερο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κι αυτό γιατί ακόμη ένας ποδοσφαιριστής της Βασίλισσας αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς ο Ροντρίγκο υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, μαζί φυσικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο...

Για τη Βασίλισσα, αυτός ήταν ο έβδομος ανάλογος τραυματισμός από τον Αύγουστο του 2023, με Τιμπό Κουρτουά, Έντερ Μιλιτάο (δις), Ζοάν Μαρτίνεθ, Νταβίντ Αλάμπα και Ντάνι Καρβαχάλ να τραυματίζονται σοβαρά στο διάστημα αυτό! Πιάνοντας δε και πιο ελαφριούς τραυματισμούς, υπενθυμίζεται πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, Μπέλιγχαμ και Μπαπέ είναι επίσης εκτός μάχης...

Όπως αναφέρει η El Mundo, στις τάξεις του συλλόγου υπάρχει προβληματισμός, ειδικά για το γεγονός ότι όλοι οι τραυματισμοί προέκυψαν είτε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, είτε στο προπονητικό κέντρο στο Βαλδεμπέμπας, με τους Μαδριλένους να αναρωτιούνται αν το γεγονός αυτό είναι τυχαίο. Όλα αυτά, την ώρα που το ιατρικό επιτελείο έχει υποστεί μπόλικες αλλαγές τον τελευταίο μήνα, με τον Νίκο Μίχιτς να αποχωρεί και να επιστρέφει άμεσα και τον Αντόνιο Πίντους επίσης να προσλαμβάνεται εκ νέου.

Με τους Μερένγκες να κάνουν συνολικά κακή σεζόν και να εξετάζουν ήδη δεύτερη αλλαγή προπονητή, με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να παρουσιάζεται ως πιθανός αντικαταστάτης του Άλβαρο Αρμπελόα, την ώρα που η γιούχα από τους οπαδούς πάει... σύννεφο και με την πιθανότητα να μην έρθει κανένας τίτλος στη Μαδρίτη, είναι σαφές πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις...