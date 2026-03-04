Ο Φράνκο Μασταντουόνο αποβλήθηκε στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χετάφε και αποχωρώντας... στόλισε κανονικά τον διαιτητή.

Δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη ο Φράνκο Μασταντουόνο, που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στη σοκαριστική ήττα της Ρεάλ από τη Χετάφε λόγω όσων είπε στον διαιτητή, την ώρα που ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως συνολικά δεν είναι ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής που παίρνει στη Βασίλισσα.



Την ίδια ώρα, ένα βίντεο όπου διακρίνεται o Αργεντινός μεσοεπιθετικός να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο βρίζοντας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να είναι έξαλλος και να φωνάζει «δεν μπορείς να μιλήσει στον διαιτητή, το μ@@@ της μάνας σου, π@@@ γιε»!



Νωρίτερα, ο Μασταντουόνο είχε δει την απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω του ότι είπε «είναι ντροπή, τι γ@@@ ντροπή», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τις ενστάσεις του για τις αποφάσεις του ρέφερι...