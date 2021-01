Ο Πάπου Γκόμες αποχωρεί από την Αταλάντα και οδεύει προς Σεβίλλη (pic)

Μπορεί το όνομα του Πάπου Γκόμες να ήταν σε μεταγραφικές λίστες μεγάλων ομάδων της Ιταλίας, ωστόσο όπως φαίνεται, η Σεβίλλη είναι τελικά αυτή η οποία κέρδισε την υπογραφή του.

Οπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Σεβίλλη κατέθεσε πρόταση για τον δανεισμό του με την υποχρέωση να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι αντί 8 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι αρκετά κοντά στα 10 εκατ. ευρώ που ζητάει η Αταλάντα. ​

Ετσι το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές και ο Πάπου Γκόμες να ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα.

Personal terms have never been a problem for Papu Gomez to Sevilla, already agreed days ago. He’s ready to join when the two clubs will complete the agreement.

Talks ongoing - also MLS clubs and Hertha Berlin interested but Gomez priority is Sevilla. #transfers #Sevilla https://t.co/Z1Fih3F5X2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021