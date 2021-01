Τα απίθανα ρεκόρ που θα κυνηγήσει ο Μέσι το 2021 (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε πρόσφατα τον θρυλικό Πελέ, όταν σκόραρε το 644ο επίσημο γκολ του με την Μπαρτσελόνα, παίρνοντας από το «μαύρο διαμάντι» (643) το ρεκόρ επίτευξης τερμάτων με ένα σύλλογο.

Ο Αργεντινός αστέρας των «μπλαουγκράνα» είναι εδώ και σχεδόν…μιάμισι δεκαετία πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μπάρτσα σε όλες τις διοργανώσεις. Εκτός αυτού όμως, σύντομα πρόκειται να γίνει ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έχει φορέσει τις περισσότερες φορές τη φανέλα της.

Έως τώρα ο Τσάβι είναι ο πρώτος στη σχετική λίστα, με 767 συνολικές συμμετοχές και ο Μέσι έχοντας 749 βρίσκεται πολύ κοντά στο να γράψει γι' ακόμη μία φορά ιστορία με την Μπαρτσελόνα.

Πέρα όμως από αυτό ο «Λίο» αν αγωνιστεί στο ματς με την Παρί για τους «16» του Champions League, μπορεί να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές με την ομάδα της Καταλονίας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αυτό το ρεκόρ το κατέχει και πάλι ο Τσάβι, ο οποίος κατέγραψε 147 συμμετοχές στη συγκεκριμένη διοργάνωση με τον Μέσι να βρίσκεται μόνο τέσσερα ματς πίσω.

Ο 33χρονος άσος διανύει την 17η συνεχόμενη σεζόν ως παίκτης των Καταλανών. Κάτι που στο παρελθόν είχαν πετύχει μόνο άλλοι δύο ποδοσφαιριστές. Οι Τσάρλι Ρέσακ και Τσάβι. Ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσει και αυτό το ρεκόρ ο Μέσι, θα είναι να τα βρει με τον σύλλογο και να συμφωνήσει τουλάχιστον για άλλη μία σεζόν…

Leo Messi in La Liga 19/20...

-Won the Pichichi award

-Broke Xavi’s assist record

-Equalled Henry’s record of 20+ goals and 20+ assists in a single season.....

.....But apparently wasn’t the BEST in La Liga pic.twitter.com/XmB8fzftUn

— Sara(@SaraFCBi) December 21, 2020