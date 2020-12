Ουδείς μπορεί να βάλει το χέρι του στην φωτιά και να πει ότι δεν θα βγει άλλος Μέσι. Όπως κάποτε άπαντες τόνιζαν ότι δεν θα υπάρξει κανείς άλλος που θα μπορεί να κάνει όσα ο Πελέ και ο Μαραντόνα, έτσι και στον αιώνα που διανύουμε η κατάσταση είναι τέτοια που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον έπειτα από πολλές δεκαετίες, ποδοσφαιριστής που θα θυμίζει έστω και σε κάποιο βαθμό, τους Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Από το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου του 2020, ο Αργεντινός ηγέτης της Μπαρτσελόνα έπειτα απ' όλη την ιστορία που είχε εκτυλιχθεί το καλοκαίρι και την προετοιμασία όλων για την εποχή όπου οι «μπλαουγκράνα» δεν θα είχαν πλέον τον Μέσι στο ρόστερ τους, εκείνος έγραψε μοναδική ιστορία με τη φανέλα του καταλανικού και αγαπημένου του συλλόγου.

Έφτασε στα 644 τέρματα με μια ομάδα, ξεπερνώντας τα 643 που είχε μέχρι και την Τρίτη (22/12/2020) ο Πελέ. Και φυσικά, ο Αργεντινός το πέτυχε σε λιγότερα παιχνίδια (748 έναντι 757)... Και έχει και καλύτερη επίδοση σε γκολ ανά αγώνα σκοράροντας κάθε 1,16 παιχνίδια, ενώ ο Βραζιλιάνος θρύλος είχε ένα γκολ ανά 1,17 ματς!

He even has a better average! Comparison of brands #Messi and Pelé, after the record that the Argentine achieved. [Espn] #FCBlive #FCB pic.twitter.com/e2Z73c06dI

