Το χειρότερο ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα εδώ και 32 χρόνια (pic)

Τελευταία φορά όπου η Μπαρτσελόνα συγκέντρωσε τόσους λίγους βαθμούς στο ισπανικό πρωτάθλημα, ήταν πριν από 32 χρόνια.

Συγκεκριμένα τη σεζόν 1987/88 μετά από 10 αγωνιστικές οι «μπλαουγκράνα» είχαν συγκεντρώσει 13 βαθμούς με βάση το σύστημα των τριών βαθμών ανά νίκη.

Την επόμενη σεζόν ωστόσο, η Μπάρτσα ανέλαβε τον Γιόχαν Κρόιφ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας αλλάζοντας ριζικά την εικόνα και έχοντας ως παίκτη τον σημερινό τεχνικό των Καταλανών, Ρόναλντ Κούμαν.

14 - Barcelona have earned just 14 points in their opening 10 LaLiga games this season, their lowest tally at this stage since 1987/88 season (13, three points per win), the previous campaign to Johan Cruyff arrival Barcelona as manager. History. pic.twitter.com/gphAEr5EEg

— OptaJose (@OptaJose) December 5, 2020