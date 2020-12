Μέσι: Εκτελεί φάουλ και όλοι οι αντίπαλοι κλείνονται στην περιοχή! (pics)

Δεν ήταν μονάχα η Κάντιθ το βράδυ του Σαββάτου που κλείστηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή βλέποντας τον «Λίο» να στήνει τη μπάλα στο ημικύκλιο του «κουτιού» και να ετοιμάζεται ν' απειλήσει την εστία.

Αρκετές ομάδες το έχουν κάνει στο παρελθόν έχοντας αντιληφθεί την δεινότητα του Μέσι στα σουτ από απόσταση όταν είναι στημένη η μπάλα.

Ο Αργεντινός ζυγίζει απόλυτα τα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο το σουτ που θα δοκιμάσει δεν θα σταματήσει πουθενά και θα βρει τρόπο και χώρο για να καταλήξει στο βάθος της εστίας, κάτι που όμως δεν έγινε γι' ακόμα μια φορά...

Κάντιθ – Μπαρτσελόνα 2-1: Θλιβερή εικόνα και -12 (vid)

“Messi has been such a bad free kick taker lately! He hasn’t scored in ages!” pic.twitter.com/EKNjsbKyu1

— J. (@MessiIizer) December 5, 2020