Οταν ο Μέσι έπαιξε συμπαίκτης του Μαραντόνα σε ποδο-τένις (vid)

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην Εθνική ομάδα της Αργεντινής το διάστημα 2008-2010 όταν ο Ντιεγκίτο εκτελούσε χρέη προπονητή. Ωστόσο, υπήρξαν και συμπαίκτες όταν ο Μαραντόνα ήταν 45 ετών και ο Λιονέλ Μέσι, μόλις 18.

Οχι σε κανονικό αγώνα ποδοσφαίρου, αλλά σε παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, στο οποίο συμμετείχαν κι άλλα μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου, όπως ο Ρικέλμε, ο Σιμεόνε, ο Γκαλιάρδο, ο Αγκουέρο και ο Σεμπαστιάν Βερόν.

Δεν ήταν όμως τότε η μοναδική φορά όπου συνυπήρξαν στο γήπεδο Μαραντόνα και Μέσι, καθώς μαζί είχαν προσφέρει θέαμα σε αγώνα... ποδο-τένις.

Messi and Maradona playing together is beyond magic pic.twitter.com/PoXEO1LPZJ

— ABHI (@Away_from_234) November 26, 2020