Coppa Italia: Πρόκριση στους «16» με υπογραφή Δουβίκα για την Κόμο
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, η Κόμο νίκησε στην έδρα της την Σασουόλο με 3-0 παίρνοντας παράλληλα την πρόκριση στους «16» του Coppa Italia! Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα και μοίρασε ασίστ σε μία αναμέτρηση που ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.
Μόλις στο 2', η Κόμο άνοιξε το σκορ όταν ο Δουβίκας έστρωσε ωραία μέσα στην περιοχή για τον Ροντρίγκες που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Λίγο αργότερα, μετατράπηκε σε «εκτελεστή» με μία φοβερή κεφαλιά από το φάουλ του Καρεκέτ στο... παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ο Ροντρίγκες με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 41' έκανε το 3-0 που ήταν και το τελικό σκορ.
Μαζί με την Κόμο προκρίθηκαν επίσης οι Πάρμα και Βενέτσια. Η πρώτη επικράτησε της Σπέτσια με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ η δεύτερη νίκησε στη ρώσικη ρουλέτα την Βερόνα με 5-4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.