Ο Τάσος Δουβίκας έβαλε τα δικά του... λιθαράκια για να προκριθεί η Κόμο στους «16» του Coppa Italia, σημειώνοντας γκολ και ασίστ στη νίκη της ομάδας του Φάμπρεγας επί της Σασουόλο με 3-0.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, η Κόμο νίκησε στην έδρα της την Σασουόλο με 3-0 παίρνοντας παράλληλα την πρόκριση στους «16» του Coppa Italia! Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα και μοίρασε ασίστ σε μία αναμέτρηση που ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Μόλις στο 2', η Κόμο άνοιξε το σκορ όταν ο Δουβίκας έστρωσε ωραία μέσα στην περιοχή για τον Ροντρίγκες που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Λίγο αργότερα, μετατράπηκε σε «εκτελεστή» με μία φοβερή κεφαλιά από το φάουλ του Καρεκέτ στο... παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ο Ροντρίγκες με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 41' έκανε το 3-0 που ήταν και το τελικό σκορ.

Μαζί με την Κόμο προκρίθηκαν επίσης οι Πάρμα και Βενέτσια. Η πρώτη επικράτησε της Σπέτσια με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ η δεύτερη νίκησε στη ρώσικη ρουλέτα την Βερόνα με 5-4.