Η κλήρωση του League Cup για τη φάση των «16» ολοκληρώθηκε με την κληρωτίδα να φέρνει την Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα στον δρόμο της Άρσεναλ!

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του 3ου γύρου στο League Cup. Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Τότεναμ πήραν την πρόκριση στους «16», με την κλήρωση της εν λόγω φάσης να πραγματοποιείται το βράδυ της Τετάρτης (24/9). Το πιο ενδιαφέρον ματς που προέκυψε από τη διαδικασία της κλήρωσης ήταν το ζευγάρι Άρσεναλ - Μπράιτον, με την ομάδα των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα να έχει δύσκολο έργο στο «Έμιρεϊτς».

Στα... ρηχά Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι που θα παίξουν εκτός με Σουόνσι και Γουλβς αντίστοιχα, η Νιούκαστλ θα υποδεχθεί την Τότεναμ, ενώ η Λίβερπουλ την Κρίσταλ Πάλας. Τα ματς θα διεξαχθούν την εβδομάδα που ξεκινάει στις 27 Οκτωβρίου.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του League Cup