League Cup: Με Άρσεναλ η Μπράιτον των Τζίμα και Κωστούλα για τους «16»
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του 3ου γύρου στο League Cup. Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Τότεναμ πήραν την πρόκριση στους «16», με την κλήρωση της εν λόγω φάσης να πραγματοποιείται το βράδυ της Τετάρτης (24/9). Το πιο ενδιαφέρον ματς που προέκυψε από τη διαδικασία της κλήρωσης ήταν το ζευγάρι Άρσεναλ - Μπράιτον, με την ομάδα των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα να έχει δύσκολο έργο στο «Έμιρεϊτς».
Στα... ρηχά Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι που θα παίξουν εκτός με Σουόνσι και Γουλβς αντίστοιχα, η Νιούκαστλ θα υποδεχθεί την Τότεναμ, ενώ η Λίβερπουλ την Κρίσταλ Πάλας. Τα ματς θα διεξαχθούν την εβδομάδα που ξεκινάει στις 27 Οκτωβρίου.
Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του League Cup
- Άρσεναλ - Μπράιτον
- Γκρίμσμπι - Μπρέντφορντ
- Σουόνσι - Μάντσεστερ Σίτι
- Νιούκαστλ - Τότεναμ
- Ρέξαμ - Κάρντιφ
- Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας
- Γουλβς - Τσέλσι
- Γουίκομπ - Φούλαμ
🏆 The Round Four draw 👇#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/pWYuQ64yeg— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 24, 2025
