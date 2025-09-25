Πάνω που όλα έβαιναν προς ακόμα μια γκέλα για την Ατλέτικο, ο Χουλιάν Άλβαρες έφερε τούμπα το ματς κόντρα στη Βαγιεκάνο στο φινάλε (3-2) και με τρομερό χατ τρικ της έδωσε το φιλί της ζωής!

Αν έχεις (τέτοιον) Άλβαρες, διάβαινε χωρίς φόβο! Σε ένα χρονικό σημείο που η Ατλέτικο δείχνει να ζορίζεται κι έχει μείνει πολύ πίσω στην κούρσα του πρωταθλήματος, ο Αργεντινός με τρομερό χατ τρικ ήρθε να της δώσει το φιλί της ζωής. Και με δικά του γκολ στο φινάλε να υπογράψει την ανατροπή στην... ανατροπή της Βαγιεκάνο και με το τελικό 3-2 να ξαναβάλει στις ράγες την ομάδα του Ντιέγο Σιμεόνε, λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι της Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ στο «Μετροπολιτάνο».

Ο φορ της Ατλέτικο είχε φροντίσει να της δώσει το προβάδισμα στο 15΄με φοβερό βολέ μετά από σέντρα του Γιορέντε στην περιοχή, όμως έκτοτε το ματς έδειχνε να στραβώνει για τους γηπεδούχους. Αρχικά στο 45΄ ο Τσαβαρία ισοφάρισε για τη Βαγιεκάνο με απίστευτο κεραυνό έξω από την περιοχή, ενώ στο 78΄ο Γκαρθία έφερε τούμπα το ματς για να βάλει τους φιλοξενούμενους σε θέση οδηγού.

Δευτερόλεπτα μετά ωστόσο, ο Αργεντινός πήρε και πάλι μπρος! Αρχικά στο 80΄πήρε το ριμπάουντ μετά από ασθενή επέμβαση του αντίπαλου γκολκίπερ για το 2-2, ενώ στο 88΄με πανέμορφο σουτ έξω από την περιοχή ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε μια πολύτιμη (ειδικά από ψυχολογικής άποψης) νίκη στους Κολτσονέρος.

Επιτέλους νίκη για τη Σοσιεδάδ

Την ίδια ώρα η Σοσιεδάδ λύγισε με 1-0 τη Μαγιόρκα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη La Liga μετά από έξι αγωνιστικές! Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο... συνήθης ύποπτος, Ογιαρθάμπαλ, στο 49΄της αναμέτρησης. Νωρίτερα Χετάφε και Αλαβές ήρθαν ισόπαλες 1-1 στη Μαδρίτη. Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν με γκολ του Αραμπάρι στο 63΄, όμως οι φιλοξενούμενοι απέσπασαν τον βαθμό της ισοπαλίας με σκόρερ τον Γκεβάρα στο 71΄.