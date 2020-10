Λιονέλ Μέσι, ο πιο πιστός «στρατιώτης» του ποδοσφαίρου (pic & vids)

Το καλοκαίρι μπορεί να προβλήθηκε μεγάλη αναστάτωση για το αν θα παραμείνει ή όχι στην Μπαρτσελόνα ή όχι, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι πήρε την απόφαση να παραμείνει στην ομάδα της καρδιάς του και σε αυτήν που έχει χαράξει ιστορική πορεία τόσα χρόνια.

Ο Αργεντινός σταρ ανήκει στους «μπλαουγκράνα» τα τελευταία 20 χρόνια της καριέρας του και τα τελευταία σχεδόν 17 αγωνίζεται ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε αυτούς. Ετσι, είναι και ο πιο πιστός -σε διάρκεια- παίκτης που υπάρχει στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga).

Ωστόσο, την κορυφή την μοιράζεται μαζί με τον Μαρκ Νομπλ της Γουέστ Χαμ, ο οποίος κι αυτός πέρασε όλη την επαγγελματική του καριέρα στην ομάδα που υποστήριζε από μικρό παιδί.

Στο Top-10 βρίσκονται κι άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστών μεγάλων συλλόγων, όπως ο Τζόρτζιο Κιελίνι της Κιελίνι και οι Ράμος, Μαρσέλο της Ρεάλ Μαδρίτης.

