Πικέ: «Ντροπή που η διοίκηση πλήρωνε για να μας κάνουν κριτική»!

Ο Καταλανός αμυντικός επέλεξε έπειτα από αρκετούς μήνες να μιλήσει και το έκανε μια μέρα πριν από το πρώτο φετινό μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νόου»!

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην LaVanguardia, ο Πικέ αναφέρθηκε στο θέμα που είχε ξεσπάσει πριν από μερικούς μήνες με τους λογαριασμούς στα social media που αποδείχθηκε ότι πληρώνονταν από τη διοίκηση του Μπαρτομέου και το μόνο που έκαναν ήταν να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα.

«Είναι ντροπή που ο σύλλογος έδινε χρήματα για να μας ασκείται αρνητική κριτική...» είπε μεταξύ άλλων ο Ζεράρ Πικέ στην πιο δυνατή ατάκα του!

Θυμηθείτε εδώ όσα είχαν συμβεί τότε

