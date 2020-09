Οι ... ένοχες απολαύσεις κυριάρχησαν για τον Βέλγο γι' ακόμα ένα καλοκαίρι. Έχει παραδεχθεί πως έχει αδυναμία στα γλυκά και πάλι φέρεται να επέστρεψε στις υποχρεώσεις του με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας πάρει κιλά.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν υπολογίζει να τον έχει διαθέσιμο σε μερικές εβδομάδες και ο Αζάρ... ξεθεώνεται στο γυμναστήριο για να καταφέρει ν' αποκτήσει τη δύναμη και τη φυσική κατάσταση που του λείπει.

Έπειτα θα μπει στα πλάνα του προπονητή του κάνοντας φουλ προπονήσεις και στοχεύει να καταφέρει να παίξει όσο γίνεται πιο σύντομα...

“Eden Hazard is not fit and overweight.” pic.twitter.com/DpIUtSBzfW

