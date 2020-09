Ρεάλ Μαδρίτης: Εντυπωσιάζει η τρίτη φανέλα (pics)

Οι «μερένγκες», πέρα από την κλασσική ολόλευκη – με ροζ ρίγα στα πλευρά – αλλά και την ροζ φανέλα για τη νέα αγωνιστική περίοδο όπου θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους στη LaLiga, έφτιαξαν και μια τρίτη εμφάνιση που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Σε μαύρο χρώμα, το οποίο όμως σπάει πολύ από τα σχέδια που φέρει το μπροστινό μέρος αλλά και τις ροζ λεπτομέρειες στο σήμα και τους χορηγούς, η φανέλα είναι τέτοια που προκαλεί θετικά σχόλια.

Η νέα λευκή φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης

Έβαλε ροζ η Ρεάλ στις εμφανίσεις της νέας σεζόν

Make history with us. The new 2020/21 third jersey is out now!#HalaMadrid

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) September 9, 2020