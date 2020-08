Ο Αργεντινός ηγέτης των «μπλαουγκράνα» αποφάσισε ότι δεν θέλει άλλο να υποφέρει ψυχολογικά όπως το κάνει την τελευταία τριετία στην Καταλονία, μη μπορώντας να οδηγήσει μόνος του το καταλανικό «καράβι» .

Το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου, εξέφρασε επίσημα την πρόθεση να φύγει και να κλείσει το τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα.

Ο ισπανικός Τύπος προφανώς και ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα και τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης έχουν παρακάτω τίτλους:

Marca: «Η βόμβα ενεργοποιήθηκε: “Θέλω να φύγω”»

AS: «Αντίο με... burofax»

MundoDeportivo: «Βόμβα από Μέσι: Θέλει να φύγει»

Sport: «Απόλυτος πόλεμος».

