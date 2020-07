Ρεάλ Μαδρίτης: Έβαλε ροζ στις εμφανίσεις της νέας σεζόν! (pics & vid)

Οι «μερένγκες» κατάφεραν με τρομερά αποτελέσματα μετά το restart της LaLiga να προσπεράσουν τη Μπαρτσελόνα και να στεφθούν Πρωταθλητές Ισπανίας για την ταλαίπωρη αγωνιστική περίοδο 2019-2020, όπου η ανθρωπότητα βίωσε την πανδημία του κορονοϊού και συνεχίζει ν' αντιμετωπίζει το μικρόβιο...

Οι φετινοί θριαμβευτές παρουσίασαν και τις νέες φανέλες τους για την σεζόν 2020-2021, βάζοντας στην εντός έδρας φανέλα ροζ ρίγες στο πλάι και ιδιαίτερη λαιμόκοψη, ενώ, η εκτός έδρας εμφάνιση θα είναι τελείως ροζ!

